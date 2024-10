Studio la rete dei paradisi fiscali britannici ruba agli altri paesi 169 miliardi di dollari ogni anno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Gran Bretagna, tramite i suoi satelliti, continua a dominare la galassia globale dell’elusione/evasione fiscale. Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman e Bermuda occupano le prime tre posizione dalla classifica aggiornata deistilata da Tax Justice Network (Tjn). Le tre ex colonie mantengono stretti legami con Londra e la City da cui, nella sostanza, dipendono per i loro assetti tributari. Sono utili all’Inghilterra per fare le “cose sporche” fuori dai propri confini. A seguire nella classifica ci sonovecchi dominicome Singapore (4a) ed Hong Kong (6a). In quarta posizione compare invece la Svizzera che, nonostante gli accordi, rimane un bastione dell’occultamento delle grandi ricchezze. Settima è l‘Olanda, una sorta di hub da cui i patrimoni “spiccano il volo2 verso giurisdizioni segreti d’oltre oceano.