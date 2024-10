Raccolta fondi per salvare la mia schiena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Macerata, 4 ottobre 2024 – Il 4 novembre prossimo Jacopo Galassi, 20 anni, affetto da quando ne aveva 15 da una grave scoliosi, si sottoporrà a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, “l’unica struttura ospedaliera in tutta Europa – racconta il padre Samuele – che da sei anni garantisce un intervento del genere”. Ma come accade sempre quando la sanità pubblica o privata convenzionata non riesce a garantire un’operazione del genere, è l’utente che deve caricarsi sulle spalle tutte le spese, comprese quelle dell’intervento che in questo caso ammontano a ben 62mila euro. Jacopo e la sua famiglia non hanno a disposizione una cifra del genere ed è per questo che hanno deciso di lanciare un appello su Facebook contando sul buon cuore delle persone. “Ciao a tutti, sono Jacopo, ho 20 anni e sono di Recanati.