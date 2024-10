“Perché dopo la gravidanza non mi torna il ciclo?” (Di venerdì 4 ottobre 2024) Salve dottore, ho partorito 18 mesi fa e fino a un mese fa prendevo la pillola Azalia, ma l’ho interrotta in quanto mi dava problemi di perdite (mesi e mesi consecutivi). Nel frattempo mio figlio ha smesso di prendere il seno già da 3 mesi, ma ancora non mi è tornato il ciclo (ho fatto anche un test di gravidanza, negativo). Quanto ci può volere prima che ritorni il ciclo? Da cosa può derivare questo “blocco”? L'articolo “Perché dopo la gravidanza non mi torna il ciclo?” proviene da gravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it - “Perché dopo la gravidanza non mi torna il ciclo?” Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di venerdì 4 ottobre 2024) Salve dottore, ho partorito 18 mesi fa e fino a un mese fa prendevo la pillola Azalia, ma l’ho interrotta in quanto mi dava problemi di perdite (mesi e mesi consecutivi). Nel frattempo mio figlio ha smesso di prendere il seno già da 3 mesi, ma ancora non mi èto il(ho fatto anche un test di, negativo). Quanto ci può volere prima che ritorni il? Da cosa può derivare questo “blocco”? L'articolo “lanon miil?” proviene daOnLine.

