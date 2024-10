Nel Paradiso delle fragole i sapori unici delle Alpi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Statale 38 della Val Venosta scorre lieve tra i meleti. L’elegante Merano è già alle spalle. In fondo, prima del confine austriaco, il lago di Resia con il suo campanile in mezzo alle acque. Lungo la strada l’Adige scorre a volte placido a volte impetuoso accompagnando le ore lente dei paesi di montagna. Il profumo dei pomi non c’è ma si sente e vien voglia di mordenerne uno dietro l’altro tanto colorati, friabili e gustosi appaiono già al di là del finestrino. Le mele, uno dei tanti biglietti da visita del desco altoatesino. Il più esemplare della parte occidentale della provincia autonoma. Ma, a queste latitudini, nascoste e custodite come in uno scrigno, nascono anche deliziosissime, autentiche protagoniste di questa e di tante altre tavole del nord Italia e non solo.