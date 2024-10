Metaphor | ReFantazio alcuni fan criticano il marketing con Xbox sfociando nella console war

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In questi ultimi giorni si è scatenato un nuovo atto della proverbialewar, con al centro delle critiche nientemeno che l’accordo diper, realizzato da Microsoft ed SEGA ormai svariati mesi fa. Addentrandoci nello specifico della questione, grazie a The Gamer scopriamo che secondofan sui social l’accordo stretto tra le due società sta sostanzialmente penalizzando l’attesa opera di Studio Zero, visto che secondo loro lenon sono le migliori piattaforme per promuovere i giochi di ruolo giapponesi. Secondo queste accuse, decisamente surreali, l’accordo disiglato tra Microsoft e SEGA nei mesi addietro ha portato in molti a credere chesia un’esclusiva, credendo di conseguenza che il gioco non approderà su PS5 ed PS4.