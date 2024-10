Medioriente Khamenei pronto a guidare la preghiera del venerdì dopo cinque anni

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non si placano i raid di Israele sul Libano. Nelle ultime 24 ore 37 persone sono state uccise e 151 sono rimaste ferite, fa sapere il ministero della Sanità di Beirut citato da Al Jazeera. Nel frattempo il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali, si prepara ale preghiere dele a pronunciare un sermone pubblico che potrebbe far luce sui piani della Repubblica islamicail massiccio attacco missilistico contro lo Stato ebraico. Il raro sermone deldi– il primo in quasi– arriva a tre giorni dal primoversario della guerra tra Israele e Hamas, innescata dall’attacco del 7 ottobre del gruppo estremista palestinese sostenuto da Teheran.