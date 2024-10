Medioriente Biden | Netanyahu ricordi che nessuno ha aiutato Israele più di me

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Nessuna amministrazione ha sostenutopiù della mia, nessuna, Bibi dovrebbe saperlo”. Lo ha sottolineato Joe, rispondendo a una domanda sulle presunte interferenze dinelle elezioni Usa. “Non so se sta influenzando le elezioni”, ha aggiunto il presidente, parlando a sorpresa nella briefing room della Casa Bianca.: “Se fossinon bombarderei impianti petroliferi Iran” Gli Israeliani “non hanno ancora concluso” come rispondere all’attacco iraniano di martedì e la questione è “in discussione”, ha poi sottolineato. “Se fossi in loro penserei ad altre alternative al bombardamento degli impianti petroliferi“, ha aggiunto.: “Nostra economia la più forte del mondo” “Siamo passati da un’economia in crisi all’economia più forte del mondo”.