Maltempo in provincia di Latina | danneggiata la cupola della Chiesa del Ss Salvatore a Terracina

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un violento temporale, accompagnato da potenti tuoni e fulmini, ha colpito ieri la città di, causando danni significativi alladel Santissimo. L’evento ha subito messo in allerta le autorità locali, con l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza. Intervento delle Autorità Locali per la Messa in Sicurezza Dopo la segnalazione dei danni, sul luogo sono giunti tempestivamente il Sindaco di, Francesco Giannetti, insieme al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Claudio De Felice, e alla Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Luisa Arcese. I rappresentanti istituzionali hanno prontamente deciso di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza, optando per la chiusura al pubblico dell’area dell’altare eprima fila di banchi all’interno dell’edificio.