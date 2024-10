Lei ha visto le lacrime? L' ultimo delirio della Boccia E anche Formigli è incredulo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'eco del caso Sangiuliano-non si è ancora diradato, anzi, proprio Maria Rosariaè stata ospite a Piazzapulita, programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Corrado. Ovviamente è la telefonata del 9 agosto tra l'ex-ministro e la sua collaboratrice l'oggetto principale su cui vertela denuncia a caricodonna, dopo che il suo contratto di lavoro con il ministeroCultura è stato annullato.va subito dritto al punto: "Avrà un sospetto, cioè come mai si interrompe questo contratto di lavoro?". Laafferma: "Si interrompe, perché le ricordo che io ero in vivavoce in una telefonata che mi ha fatto il ministro mentre lui parlava con la moglie".allora spiega: "È il 9 agosto, il ministro Sangiuliano parla con sua moglie e lascia il cellulare acceso come microfono per far sentire a lei".