Gomme dell’aereo scoppiate | Come dinamite Doppia indagine per chiarire le cause

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bergamo. Da un lato l’dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha già sequestrato la “scatola nera” del Boeing 737 Max. Dall’altro quella della Procura di Bergamo, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per ‘delitti colposi di danno’. Si tratta dell’articolo 449 del codice penale, punito da 1 a 5 anni di reclusione. Titolare del fascicolo – aperto a carico di ignoti – è il pubblico ministero Laura Cocucci, che dovrebbe disporre il sequestro degli pneumatici del velivolo, ora custodito nell’hangar dell’aeroporto. Sono queste le due indagini – formalmente separate, ma che potrebbero viaggiare in parallelo – attraverso le quali si cercherà di far luce sull’incidente che martedì mattina ha paralizzato l’aeroporto di Orio al Serio. E far sì che in futuro non si ripeta più.