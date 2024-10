G7 Marcegaglia B7 | Per piena inclusione donne bisogna fare ancora molta strada

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Matera, 4 ott. (Adnkronos) - “C'èdaper arrivare a unadelle, abbiamo visto che tante cose sono migliorate ma se guardiamo, per esempio, l'imprenditoria femminile, nei grandi settori del futuro la presenza dimolto bassa”. Ad affermarlo a margine della Ministeriale G7 sulle Pari Opportunità in corso a Matera è stata Emma, Chair di B7 Italy, uno degli Engagement Group espressione del settore privato e delle confederazioni industriali che afferiscono ai paesi coinvolti. Durante l'appuntamento è emerso come puntare su diversità esia lamigliore per generare profitti. “In settori come l'ingegneria e quelli relativi all'Ai la presenza dimolto bassa – ha spiegato- a questo aggiungiamo il fatto che ci sonomolteche non partecipano alla vita lavorativa.