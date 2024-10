Fincantieri consegna alla Marina Usa la nave litoranea Uss Beloit

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) C’è sempre più Italia tra i ranghi Us Navy, che vede aggiungersipropria flotta la Uss, costruita in collaborazione trae Lockheed-Martin. La, 29sima del programma per le Navi litoranee da combattimento (Lcs) e 15esima della variante a progettazione monoscafo Freedom, è statataUsa presso il cantiere navale di Marinette, in Wisconsin. Laè il risultato della partnership tra Lockheed-Martin eMarine Group, controllata del Grupponegli Usa, e testimonia la sempre maggiore sinergia tra l’industria statunitense e quella italiana. La, nonostante le recenti difficoltà della cantieristica Usa, è stata rapidissima, appena quattro anni per metterefonda unada oltre 3mila tonnellate.