Costa a Strategie e scenari di sostenibilità alla luce dei nuovi obblighi di legge | il potenziale ruolo del deposito cauzionale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA – Mercoledì 9 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “dideidi: ildel”. Sono previsti i saluti di Sergio(foto), vice presidente della Camera dei Deputati ed ex ministro dell’ambiente. Intervengono, tra gli altri, il segretario di presidenza, Filiberto Zaratti, il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, e il presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Alberto Luigi Gusmeroli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articoloa “dideidi: ildel” L'Opinionista.