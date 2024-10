Caccia al tesoro nei borghi Alla scoperta del cuore d’italia E un tuffo nella tradizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La più grandealin contemporanea mai vista in Italia. Domenica 6 ottobre, andrà in scena laai Tesori Arancioni, l’iniziativa del Touring Club Italiano che invita a scoprire le eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, attraverso percorsi unici che si snodano neldeicertificati con la Bandiera Arancione. L’evento, giuntosua quinta edizione, coinvolge 100 comuni in tutta Italia - da nord a sud - pronti ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso a sei tappe che svela la più profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano. In Emilia-Romagna saranno dodici icoinvolti nell’iniziativa, che daranno la possibilità di scoprire luoghi unici e caratteristici. Si parte da Dozza (BO), Fiumalbo (MO), Longiano (FC) e Pieve di Cento (BO), per arrivare a San Leo (RN) e Sarsina (FC).