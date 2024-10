Barbara d’Urso a La Vita in Diretta Matano svela | È una notizia choc gold

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 4 ottobre 2024)‘ospite’ a LaInannuncia una‘bomba’ Albertomostra un video dia Milly Carlucci, il commento della conduttricenella puntata di ieri è stata inmente ospite a LaIn. In collegamento con Milly Carlucci, Albertoha annunciato un’esclusiva, queste le sue parole: “Oggi per te ho unabomba. Cosa ho? Guarda ti dico solo che è una, col cuore ti voglio fare vedere questo filmato”. Di che si tratta? Alla conduttrice di Ballando con le stelle ha mostrato un video che ritrae lamentre prova una delle sue esibizioni, si sta preparando per il suo debutto nel programma, dove ricoprirà il ruolo di ballerina per una notte nella puntata che andrà in onda sabato 5 ottobre su Rai Uno.