Atalanta verso il Genoa c’è la questione infortuni da risolvere | Kossuonou e Djimsiti a rischio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La serata di Champions League contro lo Shakhtar ha lasciato ottime sensazioni all’, che ha ritrovato slancio positivo grazie al feeling con le coppe europee. C’è però qualche strascico negativo, perchè Gian Piero Gasperini deve fare i conti con dueoccorsi a Gelsenkirchen: quelli di Berate di Odilon Kossounou. Il difensore albanese è uscito all’intervallo per un problema all’anca, che, come ha spiegato lo stesso tecnico nel post partita, si trascina da ditempo e si è riacutizzato proprio a Gelsenkirchen. Il centrale ivoriano invece ha dato forfait nel finale, uscendo sofferente dopo un paio di scatti: non c’è una diagnosi precisa, ma Gasp ha lasciato intendere che sembravano essere soltanto crampi molto forti. La sua condizione andrà comunque valutata con attenzione, soprattutto per evitare di peggiorare una situazione comunque borderline.