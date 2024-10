Al voto per il Consorzio del Bientina Due giorni per esprimersi e scegliere la nuova assemblea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Punto primo. Anche se la chiamata alle urne può suonare inedita, riguarda tutti i cittadini lucchesi. E la questione, in un momento di meteo impazzito, può avere il suo peso, visto e considerato anche che aloccorre versare regolarmente una tassa. Punto due: quando. Iutili percon ili nuovi vertici deldi Bonifica, presieduto da dieci anni da Ismaele Ridolfi che oggi passa il testimone, sono oggi e domani. Punto tre: dove. Oggi dalle 9 alle 19 si vota solo alle sedi consortili, domani stesso orario si può votare sia alle sedi consortili che in altre. Le sedi consortili sono quelle di Borgo a Mozzano, sede consortile c/o Unione di Comuni Media Valle Del Serchio, via Umberto I, 100. Capannori, sede consortile via Scatena 4 loc. Santa Margherita. Castelnuovo di Garfagnana, sede consortile c/o Unione Comuni Garfagnana via Vittorio Emanuele 7/A.