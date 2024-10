Addio a incubi e notti insonni | una ricerca rivela qual è la posizione migliore per assicurasi i sogni più belli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Con la fine dell’estate, finalmente possiamo direallepassate a rigirarci nel letto alla disperatadi un po’ di frescura. Eppure, se pensavi (o forse sarebbe meglio dire speravi?) che l’abbassamento delle temperature coincidesse con un maggior riposo, purtroppo la connessione non è così immediata. Se non c’è il caldo soffocante e le zanzare a condire le nostrecon la giusta dose dia, ci pensano proprio i cari e vecchi. I bruttiperò, altro non sono che l’espressione delle nostre ansie, paure e preoccupazioni che non riusciamo mai del tutto a lasciare fuori dalla camera da letto, rovinando così un momento tanto importante come il riposo.