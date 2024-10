Traffico Roma del 03-10-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità risolto il guasto traTermini eTiburtina la circolazione ferroviaria fa sapere Trenitalia è regolare viabilità dopo l’incendio che ha coinvolto un veicolo la giornata di ieri la galleria Giovanni XXIII al momento è ancora chiusa nel tunnel a salire in direzione Pineta Sacchetti cantiere a Ponte Marconi da oggi la strada viene rimosso quindi il resto in cemento di carreggiata direzione Eur i lavori ora interessano solo l’area dei marciapiedi Metro C per le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea fino al Colosseo a partire dalle ore 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni viene sostituito da bus Inoltre dalle 20:30 di domani sera e Cymbalta il servizio di domenica la linea Ci sarà integralmente sostituita da ...