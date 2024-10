Striscia la notizia Valerio Staffelli e Fedez | la guerra continua dopo il tapiro d’oro? Ecco i messaggi privati

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In questi giorni,si sono incontrati per la consegna di un; l’inviato dilaha incrociato il rapper mentre era di corsa e per questo motivo il servizio è stato breve, ma intenso. Tutto è cominciato quandoha raggiunto il cantante di Rozzano per la consegna della statuetta; si tratta della 14esima in tanti anni di “onorata” carriera di Federico Lucia. Arrivato alla macchina del rapper, l’inviato dilaha cercato di incalzarechiedendo cosa ne pensi dell’arresto dei suoi bodyguards. Come sappiamo, infatti,una maxi inchiesta per associazione a delinquere (e non solo), gli amici di– nonché suoi collaboratori – sono stati arrestati nei giorni scorsi. Fra questi figurano i nomi di Christian Rosiello e Alex Cologno.