Startup e innovazione | Qui un territorio fertile

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è Baze, che trova colf e badanti incrociando domanda e offerta. E Ricevu, che smaterializza gli scontrini, trasformandoli in formati digitali. O ancora Human Maple, nata per promuovere la raccolta dei mozziconi di sigaretta e trasformarli in materiali da imbottitura. Sono alcune delle realtà protagoniste di SIOS24 Florence, l’appuntamento diItalia Open Summit, che si è tenuto ieri nel capoluogo toscano in collaborazione con Fondazione CR Firenze e Nana Bianca. Un momento dedicato a far conoscere giovani talenti ed esperti di settore, esplorando visioni future e scommesse già vinte, come quella di Booncy, ladi performance marketing dell’ecosistema di Nana Bianca, che è stata acquisita da WeBravo, azienda attiva nel settore del digital couponing e dell’affiliate marketing.