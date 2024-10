Simone Biles è in difficoltà alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel trailer della Parte 2 della docuserie Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) IlRising: verso lemostra l'atleta inha condiviso ilsuaRising: Verso le, in arrivo il 25 ottobre in streaming. Nel video si vede la ginnasta arrivare aper provare a conquistare nuove medaglie e lasciarsispi ricordi di quanto accaduto nel 2021 a Tokyo. Le anticipazioni sui nuovi episodi Nelspiega come nella ginnastica il fatto di avere così tanta esperienza la aiuti dal punto di vistasicurezza in se stessa, ma aumenta le sue paure, soprattutto per quanto riguarda eventuali infortuni. Lasegue la campionessa mentre