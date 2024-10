Serie C Ascoli è Domenico Di Carlo il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Annunciato iltecnico che guiderà i bianconeri. Dopo l’esonero di Carrera e l’interregno di Ledesma, la società ha scelto “Mimmo” Di3 ottobre 2024 – Dopo la sconfitta di domenica scorsa al “Del Duca” con il Rimini, l’Calcio ha annunciato nella giornata odierna iltecnico che guiderà i bianconeri sin dal prossimo turno:Di. Dopo l’esonero di Massimo Carrera, all’indomani del pareggio di Carpi, la dirigenza aveva affidato momentaneamente la panchina all’ex tecnico della Primavera Cristian Daniel Ledesma. Tanti i nomi circolati per il futuro mister, in un primo momento, su tutti, quello di Attilio Tesser, all’ultimo saltato. Così, la società si è rimessa in moto trovando subito l’Di. Questo il comunicato della società: «L’Calcio 1898 FC S.p.A.