Roma riapre la stazione metro Spagna Cosa è cambiato

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Dopo ottanta giorni, riaprirà domani ladellaA di: si è conclusa infatti la prima fase dei lavori di restyling, quelli più invasivi e che erano incompatibili con il transito dei numerosi passeggeri che ogni giorno affollano la fermata per accedere a uno dei punti più suggestivi di. In particolare, la vecchia pavimentazione in gomma è stata sostituita da una innovativa in resina. In totale, sono stati cambiati 1.600 metri quadri di pavimenti con un evidente impatto da un punto di vista estetico e funzionale. Le pareti delle banchine e la volta sono state totalmente demolite, così da realizzare un nuovo sistema di canalizzazioni che risolvesse alla radice il problema annoso delle infiltrazioni.