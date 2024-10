Raccolgono funghi nel bosco senza tesserino otto sanzionati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Val di Vara, 3bre 2024 – Il periodo è propizio per la raccolta, ma bisogna stare attenti e rispettare le regole. Iforestali hanno svolto nei giorni scorsi dei controlli sulla raccolta deiepigei. In particolare, i militari del nucleo di Varese Ligure, in località Colla di Buto, all'interno del consorzio Monte Gottero, hanno sanzionato cinque persone per raccolta e trasporto deiil previsto, mentre i militari dei nuclei di Sesta Godano e Mattarana in località Tre Confini, sempre sul Gottero, ne hanno sanzionata un’altra per lo stesso motivo e ad altre due hanno contestato il transito motorizzato su strada sterrata, vietato da un’ordinanza del sindaco.