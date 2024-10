Puppo su Sinner | Non mi ha deluso con Alcaraz Il pubblico ha capito la vicenda e lo sostiene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dariosi è soffermato sulla finale del torneo ATP 500 di Pechino, vinta da Carloscontro Jannik, nell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Abbiamo assistito ad una grandissima partita. C’è voluto unche forse ha spento il cervello dopo quel problema alla scarpa e ha fatto questa cosa straordinaria di vincere 7 punti di fila del tie-break. Lo spagnolo è stato semplicemente spettacolare, mal’aveva quasi vinta sul 3-0 nel tie-break del terzo set. Se avesse vinto, sarebbe stato eroico per il modo in cui stava giocando. Questa è la prima volta che lo spagnolo, NextGen a parte, vince un torneo da ottobre in avanti”.