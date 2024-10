Per ricordare il pogrom del 7 ottobre a Milano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mentre in molte pizze italiane si stanno preparando oscene celebrazioni del massacro del 7, camuffati da sostegno alla “resistenza” palestinese, cioè di Hamas, la Comunità ebraica di, insieme alle istituzioni ebraiche milanesi, ha deciso di organizzare un solo momento unitario di riflessione e ricordo, presso la Sinagoga Maggiore di via Guastalla, lunedì 7(ore 18,30). Il titolo scelto per l’evento è semplice e racchiude il senso dei dodici mesi drammatici: "Un anno dal- Il dramma dei Rapiti e la nuova ondata di antisemitismo", con una presentazione affidata a Giuliano Ferrara. Ci saranno interventi di Ilaria Borletti Buitoni, Daniele Capezzone, Klaus Davi, Mattia Feltri, Luciano Fontana, Giulio Meotti, Iuri Maria Prado, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi e Rayhane Tabrizi e la moderazione di Paolo Salom.