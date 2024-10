MotoGP Marc Marquez | Adesso è una lotta a due per il titolo io e Bastianini non potevamo sbagliare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il lungo weekend del Gran Premio del Giappone 2024 si è aperto quest’oggi per laa Motegi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche. Lo spagnolo del team Gresini si presenta alla vigilia dell’appuntamento nipponico con la consapevolezza di aver perso l’ultimo treno per potersi giocare fino in fondo il Mondiale (affare riservato ormai solamente a Martin e Bagnaia), quindi potrà andare a caccia delle vittorie di tappa con meno pressione. “Nelle fabbriche, quando si rompe un motore, si va in allerta. Sono stato in Honda molti anni ed è successa la stessa cosa. Si prova a capire il perché, se si possono prendere delle misure. Stanno analizzando tutto per vedere cosa è successo“, ha esordito il fenomeno di Cervera in conferenza stampa parlando del problema tecnico che lo ha costretto al ritiro nella gara di Mandalika.