Maltempo allerta rossa in Emilia-Romagna | il sindaco di Bagnacavallo ordina l’evacuazione totale preventiva

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Torna ile scatta l’in. Arpae e Protezione civile hanno, infatti, diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, fino alla mezzanotte del 4 ottobre. La regione precisa che l’massina (che riguarda le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara) è legata alle situazioni di criticità e vulnerabilità territoriali connesse alla precedente alluvione. Sono, infatti, ancora in corso i lavori per ripristinare i danni delle scorse settimane. Le precipitazioni diffuse già registrate in mattinata dovrebbero intensificarsi nel pomeriggio di giovedì sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Questo può provocare frane e innalzamenti dei fiumi del settore centro-orientale che potranno superare le soglie 2 (criticità moderata).