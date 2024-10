Luna Rossa-Ineos quando le regate mancanti? Programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024)edBritannia si stanno giocando la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo 10, è sul punteggio di 6-4 per l’imbarcazione britannica e va ricordato che nell’ultimo atto della competizione degli sfidanti si sta regatando al meglio delle 13 prove. Dunque la Louis Vuitton Cup 2024 di vela andrà all’imbarcazione che vincerà 7 confronti diretti:, in parole povere, deve vincere tutte le ultime tre. L’equipaggio che la spunterà, inoltre, guadagnerà il diritto di affrontare i detentori dell’America’s Cup, ovvero Emirates Team New Zealand. Dopo l’odierna giornata di riposo, inizialmente calendarizzata come possibile riserva in caso dinon disputate a causa del meteo, domani, venerdì 4, sono previste la sfida 11 alle ore 14.10 e l’eventuale sfida 12 alle ore 15.