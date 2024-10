Indossati uno sopra l’altra creano un look easy chic con la complicità di un paio di stivali

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A volte basta davvero poco per dare nuova vita ai capi che già si hanno nell’armadio. Per esempio indossarli in maniera diversa. E il modo più semplice per farlo è attraverso la sovrapposizione di pezzi che normalmente verrebberoda soli oppure combinati con altri in modo più tradizionale. Puntando tutto sul layering sinuove combinazioni inedite e sorprendenti, che regalano una nuova allure ai vestiti e a chi li porta. Esattamente ciò che accade neldi sfilata preso in esame oggi con camicia e mini abito. In questo caso, infatti, parliamo di sovrapporre due capi che quasi tutte abbiamo nel proprio guardaroba, perché sono due classici. Uno dei due però, è solitamente indossato da solo, reso protagonista assoluto accanto agli accessori.