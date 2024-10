Importi Assegno Unico alle stelle da ottobre | gioia immensa per più di 6 milioni di famiglie

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’subirà delle modifiche a breve e tantissimi beneficiari otterranno delle maggiorazioni incredibili. L’è il sussidio che, ogni mese, viene versato dall’INPS in favore dellecon figli minorenni a carico oppure, in specifiche ipotesi, con figli maggiorenni fino al ventunesimo anno di età. Per i figli disabili, invece, non sono stabiliti limiti di età. Si può incrementare l’ammontare dell’e Universale (informazioneoggi.it)Si tratta di una prestazione definita “Universale” perché spetta a tutti i nuclei familiari, a prescindere dal reddito percepito. Chi ha un ISEE elevato o non presenta la documentazione ha diritto alla somma minima pari, per il 2024, a 57 euro per ciascun figlio. Per gli altri nuclei, invece, il sussidio viene riconosciuto in maniera progressiva, aumentando al diminuire del valore ISEE.