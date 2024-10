Il debutto di Binario 2 rinviato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I treni e il nuovo mattino di Rai 2 non avranno in comune solo la stazione, ma anche il ritardo. Il nuovo progetto, come noto, si chiamerà2 e sarà condotto dall’inedita coppia composta da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Il, inizialmente previsto per lunedì 7 ottobre, ha subito alcuni intoppi.2 è statoe – vi anticipiamo – partirà, con ogni probabilità, due settimane dopo, ovvero lunedì 21 ottobre. Uno slittamento dovuto a ritardi nella consegna della ‘bolla-studio‘ che, lo ricordiamo, sarà posizionata nella Stazione Tiburtina di Roma. Da qui, ogni mattina dal lunedì al venerdì,2 accompagnerà il risveglio degli italiani in un mix di ironia, informazione e intrattenimento grazie ad un cast corale guidato dal duo di conduttori.