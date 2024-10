Deborah Giovanati chi è la consigliera di Fratelli d’Italia che ha detto che una donna per essere tale deve essere mamma?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è ladich esta facendo molto discutere per le sue dichiarazioni: cosa ha? Il volto politico ha dichiarato che una, per considerarsinecessariamente madre. Nell’aula del Consiglio Comunale di Milano si stava discutendo il nuovo regolamento della Commissione Paesaggio, in particolare un emendamento del PD proposto dalle due consigliere Diana De Marchi e Angelica Vasile per portare a sette il numero di donne. Cosa ha, prendendo la parola durante l’assemblea, ha riferito quanto segue: “Non vorreipresa con ilarità, ma sempre più noi ascoltiamo anche intellettuali politici che si pongono la domanda cos’è la? Come facciamo a definire cosa è una? Voi riuscite colleghi a definirmi cos’è una?”.