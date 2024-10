Caso Cecchettin sul telefono di Turetta liste ‘buoni propositi’ | Allenarsi e non litigare

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Buoni propositi 2023. Aiutare Giulia a migliorare profilo.con costanza. Andare a un concerto. Apprezzare la vita”. Questa è una delledi propositi trascritte sulda Filippoe trasmesse a Pomeriggio Cinque – il programma condotto da Myrta Merlino. Nel programma di Canale 5 vanno in onda le schermate delin cui, in maniera ordinata e metodica, il 22enne reo confesso dell’omicidio della sua ex Giuliadivideva tutto in sezioni, idee ma anche ‘Cose che non vanno’. Il ragazzo annota: “Programmare shopping in negozietti, provare Tinder“. Poi, ancora: “Devo buttarmi! In qualsiasi occasione senza paure, non ho nulla da perdere ormai. Non devo, peggioro solamente le cose“.analizzava sé stesso: “Ho i piedi piatti, ho i denti storti, sono povero e non sono bello”.