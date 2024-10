Bucchioni | Politano pronto per la Nazionale Conte è la lepre del campionato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il giornalista analizza il momento del Napoli e della Fiorentina, tirando in ballo anchee ladi Spalletti. Enzo, noto giornalista sportivo, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul Napoli e sulla situazione attuale dellaitaliana, durante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Spalletti e le Convocazioniha messo in evidenza l’ottima forma di alcuni giocatori del Napoli, in particolare di Matteo. Secondo il giornalista, l’allenatore Luciano Spalletti potrebbe convocarenella prossima sosta per le nazionali, sottolineando le sue qualità sia in fase difensiva che offensiva. “? Mi aspetto la nuova convocazione di Spalletti in questa sosta, fa bene la fase difensiva, ha gamba ed è sempre applicato con la testa. E’ uno che dà tanto dal punto di vista della qualità e dell’intelligenza tattica”.