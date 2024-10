Bremer lesione del crociato anteriore | out almeno sei mesi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Brutta tegola per la Juventus di Thiago Motta. A seguito dell’infortunio pochi minuti dopo il fischio d’inizio della partita in Champions League contro il Lipsia, Gleisonha riportato la «del legamentodel ginocchio sinistro». La conferma è arrivata dopo gli esami strumentali effettuati nella mattinata di giovedì 3 ottobre al J Medical con un comunicato della società. Il brasiliano, colonna portante della difesa juventina, dovrà quindi sottoporsi a un intervento chirurgico e stare lontano dal terreno di gioco a lungo. I tempi di recupero infatti si aggirano fra sei e sette, tanto da compromettere ormai quasi tutta la stagione. Tegola anche per Nico Gonzalez: per l’argentino «di basso grado del retto femorale della coscia destra».