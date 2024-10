A Roma ha aperto un ristorante di autentica cucina cinese con panini particolarissimi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo una serie di nuove aperture digiapponese, finalmente ahaun localino (è il caso di dirlo, visto che è veramente minuto) ditradizionale. Si chiama Damo’, si trova nel quartiere ostiense e la particolarità di questoè il protagonista della proposta gastronomica: il “mo” un panecotto in forno, il cui impasto è frutto di una lavorazione lunga e laboriosa. Angelica He. Origini cinesi, accento piemontese e cuoreno “Sonodi seconda generazione, i miei genitori sono arrivati anel 1989, per poi trasferirsi ad Ivrea poco dopo la mia nascita”. A parlare è Angelica He, una giovane donna di trentunenni che nasce anel 1993 ma tempo un paio d’anni, insieme alla famiglia si trasferisce a Ivrea, in Piemonte. “I miei inizialmente si occupavano di tutt’altro, mamma faceva la sarta e papà il cameriere.