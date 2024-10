The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Recensione molto più di una piccola avventura!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) C’è chi dopo aver giocato a TheofBreath of the Wild, e soprattutto Tears of the Kingdom, potrebbe guardareofe pensare che si tratti di una “”. In effetti, messe una di fianco all’altra le tre esperienze sono caratterizzate da proporzioni e scalediverse. Tuttavia, guai a sottovalutare quella che passerà alla storia come la prima veracucita su misura per la principessa. Principessaalla riscossa! Fin dai primi trailer è stato chiaro che Ganondorf stavolta pare avercela fatta: ha sconfitto Link. Il cavaliere di verde vestito è infatti stato risucchiato in un vuoto oscuro generato dal nemico numero 1 di Hyrule, non senza combattere e riuscendo comunque nel suo intento, cioè salvare la principessa.