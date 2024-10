Stavo malissimo Sintomi terribili poi la scoperta choc sulla sua borraccia dell’acqua

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La storia di una donna è diventata virale dopo aver dichiarato di aver avuto degli stranibevendo da unadi metallo. Karyn Wilson (si TikTok @karynsmithwilson) ha spiegato in un video di aver scoperto quanto possano essere pericolose le borracce che si usano per bere acqua, ma anche per tenere al fresco o al caldo tisane o altri tipi di bevande. “Così continuavo ad avere una malattia più e più volte”, ha spiegato la donna nel video. “Eranosimili all’influenza. Ero dolorante, ero affaticata e avevo anche difficoltà respiratorie. Continuavo a prendere medicine, il che significava che ogni volta che guardavo il cibo, ingrassavo. E questo è andato avanti e avanti e avanti per circa sei o nove mesi”, ha proseguito la donna su TikTok.