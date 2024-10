Sinodo la questione gay resta fuori Il gesuita Martin | Ma pregiudizi e scarsa conoscenza non mancano nella Chiesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Stavolta non se ne parlerà al. Come ladel diaconato femminile, anche il tema della pastorale con le persone Lgbtqufficialmentedall’agenda della seconda e ultima sessione dell’assemblea sulla sinodalità. Ma non per questo, dopo il contrastato via libera vaticano alla benedizione degli uomini e delle donne impegnati in una relazione omosessuale, la pratica arcobaleno può dirsi archiviata Oltretevere. Come ricorda padre Jamesda oltre vent’anni in prima linea nell’accoglienza della galassia Lgbtq, “sentimenti e convinzioni, che sembrano testimoniare unadella vita reale delle persone omosessuali, permangono”. Anche fra i tavoli del, ad ascoltare il religioso che dell’assise è membro a pieno titolo, come lo scorso anno su mandato del Papa.