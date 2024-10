Siamo gemelle e facciamo tutto in coppia Ora vorremmo avere un fidanzato in comune | il particolare desiderio delle sorelle Maddison

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono state abituate a condividerenella loro vita: la stanza, le bambole, i vestiti. E ora che sono diventate ventenni, il lorosarebbe quello dianche “unin”. È la storia di dueomozigoti, Amelia e April, che, nonostante siano cresciute, continuano a essere incredibilmente unite. In un’intervista a News.com, le duehanno spiegato che vorrebbero una persona speciale per soddisfare la loro richiesta altrettanto speciale: “La gente dice che l’interesseper la stessa persona, o viceversa, sia una stranezza, ma io e Amelia abbiamo gusti simili quasi in– confessa April -. Ci piacciono i ragazzi alti, muscolosi, tatuati e belli. Ancora più importante, deve essere gentile, con i piedi per terra e con un buon senso dell’umorismo”.