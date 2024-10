Sgominata la banda dei predoni dei trattori | tre in cella caccia ai soci Nel mirino decine di costosi mezzi agricoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lodi –ladeidei: i carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile della Compagnia di Lodi hanno individuato la gang che scorrazzava in diverse province, da Milano e le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Monza e Brianza, compiendodi razzie di. Erano ormai diventati il terrore degli agricoltori ma, al termine di una complessa attività di indagine, i militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette per quattro indagati, di nazionalità rumena, italiana e moldava, alcuni dei quali con precedenti specifici, dando seguito all’ordinanza del Gip del Tribunale di Lodi che ha applicato la misura cautelare di custodia in carcere.