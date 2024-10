Roma scippa la borsa ad una turista e tenta la fuga | guai per un 49enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre- Duetivi di furto in poche ore, avvenuti un paio di giorni fa nelle strade del centro storico: in entrambi i casi i responsabili sono stati intercettati dagli agenti della Polizia Locale diCapitale e la refurtiva riconsegnata alle vittime. E’ durato poco iltivo didi un uomo di 49 anni che, dopo aver sottratto la Âad unatedesca, seduta al tavolino di un locale  in Via del Seminario, hato la. Allertati dalle grida delle dipendenti dell’attività di somministrazione, che avevano assistito alla scena, gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale diCapitale, impegnati nei servizi di anti abusivismo commerciale nelle vicinanze, si sono messi subito all’inseguimento dell’uomo e lo hanno bloccato in Via de’ Burrò.