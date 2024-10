Pedemontana paga i danni a Meda e Seveso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ai Comuni diandranno 910mila euro di risarcimento daper la parte del Bosco delle Querce che verrà sacrificata, i gruppi ambientalisti chiedono che vengano spesi tutti per nuove piantumazione e promettono massima attenzione su questa vicenda. Per la realizzazione della tratta B2 di, inizialmente si prevedeva di sacrificare 12 ettari del Bosco delle Querce, ma nel 2012 questa quota è stata ridotta a 2 ettari, con una modifica “conseguente al pressing ambientalista esercitato dall’allora coordinamento Insieme in Rete per uno Sviluppo Sostenibile che con le allora amministrazioni comunali della tratta B2, alcuni partiti e gruppi politici avevano condiviso azioni collegiali“, spiegano in una nota gruppi ambientalisti e liste civiche die Cesano Maderno.