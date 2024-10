Napoli-Como | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei vogliono conservare il primato e tentare l’allungo, mentre i lariani puntano ad allontanarsi dalla zona retrocessione.si giocherà venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Maradona.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei sono tornati al comando della classifica dopo oltre un anno, cosa difficilmente pronosticabile dopo il decimo posto della passata stagione. Invece, sotto la sapiente guida di Antonio Conte, hanno ritrovato solidità e compattezza che contraddistinsero il titolo conquistato due anni fa. Il cammino fin qui parla di tredici punti in sei partite e una difesa che non prende reti da 270 minuti.