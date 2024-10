LIVE Shakhtar-Atalanta 0-3 Champions League calcio in DIRETTA | girandola di cambi per Gasperini

Leggi tutta la notizia su oasport

86? Giallo per Ederson, leggera spinta sulla corsa di Bondarenko. 83? Dopo Djimsiti, problemi anche per Kossounou. Reparto difensivo della Dea in totale emergenza (già privo di Scalvini, Toloi e Hien). Pronto Godfrey al suo posto. 80? De Roon uncina il pallone e sporca la sfera sul cross dalla destra, prima dell'arrivo di Newerton. Su corner successivo si salva la Dea con Pasalic che depura l'area di rigore dopo tanta confusione ad altezza dischetto. 77? Uscita alta con buona scelta di tempo di Carnesecchi. 76? Diagonale difensiva d'oro di Zappacosta che di fatto borseggia palla prima del tiro di Bondarenko in area, a destra. Sugli sviluppi ammonizione per Zaniolo, sbracciata ai danni dell'avversario. Punizonedai 25 metri. 75? E' il momento di Cuadrado, al posto di Bellanova. In campo anche Newerton per gli arancionero.