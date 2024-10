Lissone capitale della lettura La magia della Libritudine tra laboratori e flashmob poetici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Letture dal vivo in cuffia e, gli immancabili incontri con gli autori e icreativi, un dialogo tra i gruppi diBrianza e le indicazioni per una piccola felicità . E poi uno dei romanzieri italiani più amati con la sua ultima fatica letteraria, la figura di Giorgio Ambrosoli raccontata dalla figlia, un giovane sacerdote famoso in rete e una scrittrice, già finalista al Premio Strega, che farà riflettere su una figura enigmatica di donna, in una storia nata dall’incontro con Rosa Bazzi, condannata per la strage di Erba. E ancora, una tavola rotonda alla scoperta degli autori emergenti del territorio, eventi sull’intelligenza artificiale e l’inaugurazione di una nuova areabiblioteca dedicata ai giochi da tavolo. Diciotto eventi in 11 giorni, sempre con al centro i libri e il piacere