Le pagelle di Lipsia-Juventus | Di Gregorio e Douglas Luiz ‘danno una mano’ Vlahovic super

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lavince 2-3 sul campo del, in 10 uomini, lamentando un calcio di rigore non fischiato su. Grande vittoria dei bianconeri che soffrono, rimontano e vincono grazie al gol di Conceicao che vale la meritata vittoria. Ledirealizzate dalla redazione di CalcioWeb. LediDi5: chiamato in causa poche volte, si fa vedere solo per l’espulsione, corretta, per un tocco di mano fuori area Cambiaso 6: fa una buona partita sulla sinistra, fatta di sovrapposizioni e tanta corsa, ma si perde nettamente Sesko sul gol del. Rimedia con l’assist perKalulu 6.5: ha una parte di responsabilità sul gol di Sesko che gli taglia alle spalle, si perde Openda sull’azione che porta al primo palo colpito dal francese.