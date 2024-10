Inter-Stella Rossa analizzata IN tre punti | Calcio e testa a San Siro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)si chiude con la prima vittoria stagionale della squadra di Inzaghi in Europa. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la seconda giornata della nuova Champions League MILANO – L’di Simone Inzaghi torna alla vittoria in UEFA Champions League dopo il pareggio nell’esordio in casa del Manchester City. Trecasalinghi – contro ladi Vladan Milojevic – che portano il totale a 4 dopo due giornate e fissano l’obiettivo massimo a 22 su 24 a disposizione. Analizziamo(4-0) di Champions League in tre. Inzaghi smonta la polemica sulla Champions League preparata come obiettivo principale a discapito della Serie A 1. PREPARAZIONE – A Sanl’si presenta con Stefan de Vrij capitano.